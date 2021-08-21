«Матч ТВ» заполучил «секретное письмо» об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

«Матч ТВ» обнародовал письмо, которое получили игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу их участия на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В материале документ упомянут как «секретное письмо». В нем НХЛ информирует о том, что организации удалось договориться с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) относительно страховки на случай заболеваний игроков COVID-19 в ходе олимпийского турнира.

IIHF покроет страхование участников олимпийского турнира из НХЛ. Таким образом, представители лиги смогут принять участие в Олимпиаде.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года. Действующий олимпийский чемпион по хоккею — сборная России. На турнире в Пхенчхане в финальном матче отечественные хоккеисты в овертайме переиграли команду Германии.