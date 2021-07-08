Третьяк оценил шансы на выступление игроков из НХЛ на Олимпиаде

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил шансы представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, переговоры лиги с Международным олимпийским комитетом (МОК) продолжаются, но удовлетворить условия североамериканцев будет очень сложно. Прежде всего, это связано с требованием НХЛ оплатить страховку для игроков. «Это очень большие деньги, и я не знаю, сможет ли МОК выделить такую сумму. Потому что у них с деньгами не так все хорошо», — добавил Третьяк.

Глава ФХР также отметил, что решение об участии хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде будет принято в ближайшее время. Ясность наступит, когда лига опубликует календарь на следующий сезон.

На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане игроки из НХЛ не выступали. Победу на Играх одержала сборная России.