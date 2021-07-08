Кучеров пришел на пресс-конференцию после победы в НХЛ с пивом и голым торсом

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пришел на пресс-конференцию с голым торсом и банкой пива. Видео опубликовано в YouTube SPORTSNET.

Мероприятие было посвящено победе команды в Кубке Стэнли. Россиянин отвечал на вопросы журналистов в отличном настроении. Он заявил, что его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский заслуженно был признан самым ценным игроком плей-офф, а также высказался о болельщиках соперника — «Монреаль Канадиенс». Кучеров отметил, что после победы в прошлом раунде канадские фанаты вели себя так, как будто выиграли Кубок Стэнли.

Кучеров провел в плей-офф 23 матча. Форвард забросил восемь шайб и сделал 24 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли.