Российский вратарь клуба НХЛ установил уникальное достижение

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевский установил уникальное достижение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он стал первым европейским голкипером, который достиг отметки в восемь победных матчей в финальных сериях Кубка Стэнли. Восьмой успех пришел к россиянину в ночь на субботу, 3 июля, и в игре с «Монреаль Канадиенс». Команда Василевского одержала победу со счетом 6:3.

«Тампа-Бэй» ведет в финальной серии со счетом 3:0. В случае успеха «молнии» станут обладателями Кубка Стэнли во второй раз подряд.

Помимо Василевского, по восемь матчей в финальных сериях турнира выигрывал 21 голкипер. Лидером по этому показателю является канадец Жак Плант, на счету которого 25 побед.