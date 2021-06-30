Капризов признан лучшим новичком сезона НХЛ

Российский форвард американского хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим новым игроком по итогам регулярного сезона НХЛ. Он стал обладателем индивидуальной награды «Колдер Трофи». Об этом пресс-служба Лиги сообщила в Twitter.

Ассоциация профессиональных хоккейных авторов признала Капризова лучшим по итогам голосования. Эксперты сошлись во мнении, что россиянин наиболее ярко проявил себя среди всех остальных дебютантов лиги. В борьбе за награду 24-летнему хоккеист обошел нападающего «Даллас Старз» Джейсона Робертсона и голкипера «Каролины Харрикейнз» Алекса Недельковича.

В завершившемся регулярном чемпионате Капризов провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб плюс 24 результативные передачи), в плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков. «Миннесота» в первом раунде Кубка Стэнли проиграла «Вегас Голден Найтс» — 3-4 в серии.