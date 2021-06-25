В Монреале определился первый финалист Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Монреаль Канадиенс» одержал победу в шестом матче полуфинальной серии с «Вегас Голден Найтс». Счет в решающем матче — 3:2 в пользу канадцев.

Первую шайбу забросил защитник «Канадиенс» Ши Уэбер на 14-й минуте встречи. «Вегас» ответил менее, чем через минуту — отличился Райлли Смит. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» вновь повели в счете во втором периоде благодаря шайбе Коула Кофилда. «Вегас» отыгрался в концовке основного времени. В овертайме отличился Арттури Лекхоннен, обеспечив победу «Канадиенс» в матче и в серии.

За вторую путевку в финал Кубка Стэнли борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счет в серии 3:3.

Действующий обладатель трофея — «Тампа-Бэй Лайтнинг».