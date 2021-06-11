Определились полуфинальные пары Кубка Стэнли

Определены полуфинальные пары Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним стадию 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) преодолел «Вегас Голден Найтс». Команда в ночь на пятницу, 11 июня, обыграла «Колорадо Эвеланш» (6:3) в шестом матче серии. Эта победа стала для «Вегаса» четвертой при двух поражениях.

Теперь команда из Лас-Вегаса за выход в финал поспорит с «Монреаль Канадиенс». Противостояние начнется в ночь на вторник, 15 июня. Двумя днями ранее стартует полуфинальная серия между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Прошлый розыгрыш Кубка Стэнли не был завершен из-за пандемии коронавируса. Действующим обладателем титула является «Тампа-Бэй».