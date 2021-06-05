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Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер поддержал Россию после вылета с ЧМ

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский тренер Андрей Назаров поддержал сборную России по хоккею после вылета с чемпионата мира в Риге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Почему грязь льют на руководство — Владислава Третьяка и Романа Ротенберга? Не надо доходить до обвинений и хамства. России банально не повезло. В жизни случается всякое», — заявил Назаров. Он добавил, что руководством российской команды была проведена великолепная селекция, отметив, что в расположение сборной приехали игроки из Национальной хоккейной лиги.

3 июня россияне проиграли сборной Канаде в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме решающую шайбу забросили игроки североамериканской команды.

В феврале Назаров обвинил российского хоккеиста Артемия Панарина в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Слова Назарова опровергли, и Панарин возобновил выступление в НХЛ.

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