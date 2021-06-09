Российский вратарь установил историческое достижение в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter турнира.

Россиянин стал первым вратарем, которому удалось в трех сериях подряд в рамках розыгрыша Кубка Стэнли провести хотя бы по одному сухому матчу.

Добиться этого достижения Василевскому помог пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Тампа» со счетом 2:0 победила «Каролина Харрикейнс». Россиянин оставил ворота в неприкосновенности, а «Лайтнинг» победили в противостоянии (4:1) и вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Игра прошла в ночь на среду, 9 июня.

Серия Василевского началась в сезоне 2019/20. Тогда последний матч финала Кубка Стэнли против «Даллас Старс» завершился со счетом 2:0 в пользу «Тампы».

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