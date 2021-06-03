Жесткая травма нападающего НХЛ попала на видео

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джейк Эванс получил жесткую травму в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Видео публикует «Яндекс.Эфир».

На видео попал момент, когда Эванс забросил шайбу в пустые ворота, а сразу после столкнулся с форвардом «Джетс» Марком Шайфли. Эванс упал и не смог самостоятельно подняться. Хоккеист покинул лед на носилках.

Встреча завершилась победой «Монреаля» со счетом 5:3. Следующий матч серии пройдет 5 июня и начнется в 02:30 по московскому времени.