Потанин ответил критикам победы сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018

Владелец и президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин ответил на критику победы сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Sport24.

Бизнесмен предложил скептикам самим выйти на лед и попробовать, что такое хоккей. По его мнению, не бывает легких побед, но уровень турниров может быть разным. Он также напомнил, что в середине прошлого века канадцы не отправляли на Олимпиаду сильнейших хоккеистов, но никому не приходит в голову умалять заслуги советских игроков.

Потанин также вспомнил о футбольном олимпийском турнире, где для заявок команд существуют возрастные ограничения, в связи с чем сборные играют не в оптимальных составах. При этом, по словам бизнесмена, все страны гордятся победой на Играх.

В финале Олимпиады-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла Германию. В турнире не принимали участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).