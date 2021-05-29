Клуб Капризова вылетел из Кубка Стэнли

«Миннесота Уайлд», клуб российского форварда Кирилла Капризова, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий седьмой матч первого раунда плей-офф против «Вегас Голден Найтс» прошел в ночь на субботу, 29 мая. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу команды из Невады. В составе проигравших одну из шайб забросил Капризов.

Россиянин благодаря голу установил еще один рекорд для новичков «Миннесоты». Ранее ни одному дебютанту команды не удавалось отличиться в седьмых матчах серии плей-офф.

Всего во встречах навылет Капризов записал на свой счет два гола. Также в его активе 27 заброшенных шайб и 24 передачи в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).