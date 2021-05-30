Клуб НХЛ предложил Капризову восьмилетний контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» предложила новый контракт российскому нападающему Кириллу Капризову. Об этом сообщает The Athletic.

Соглашение рассчитано на восемь лет. Это максимальный срок, предусмотренный правилами лиги. По условиям контракта россиянин будет получать больше восьми миллионов долларов за сезон.

Стороны пока не ударили по рукам. Агент Капризова Пол Теофанос считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение. Нынешний контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. Также на счету 24-летнего россиянина два гола и один пас в семи матчах плей-офф.