Приехавший из НХЛ Бобровский дебютирует за сборную России на ЧМ в игре с Канадой

Место в воротах сборной России в игре четвертьфинала чемпионата мира с Канадой займет Сергей Бобровский. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Его сменщиком будет Александр Самонов. Бобровский прибыл в расположение сборной России 29 мая и пока не провел на турнире ни одной встречи. Самонов выходил на лед в шести матчах и пропустил восемь шайб.

Бобровский выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Флорида Пантерс». В нынешнем регулярном чемпионате он провел 31 встречу, в которых пропустил 88 шайб.

Встреча россиян с Канадой пройдет в четверг, 3 июня. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.