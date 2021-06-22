Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о трудностях жизни в США. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ЧЕРКАС АТЛАНТ.

По словам хоккеиста, первое время у него были большие проблемы из-за языкового барьера. «Приходишь в магазин, ничего не понимаешь, сказать ничего не можешь. На тебя смотрят и думают: "Что с тобой?"» — рассказал Капризов. Игрок добавил, что сейчас он освоился.

Россиянин также отметил, что из всех американских городов его больше всего впечатлил Лас-Вегас. Эмоции от посещения этого места Капризов оценил эпитетами «прикольно» и «красиво».

Сезон 2020/2021 годов стал для Капризова дебютным в НХЛ. Россиянин провел 55 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате, забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. В семи матчах плей-офф на счету 24-летнего форварда два гола и один пас.