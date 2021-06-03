Капризов стал претендентом на приз лучшему новичку НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин оказался в топ-3. Помимо него, на награду претендует форвард «Даллас Старс» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролина Харрикейнс» Алекс Неделькович. Американский нападающий в 51 матче забросил 17 шайб и сделал 28 передач. Вратарь из США в 23 матчах одержал 15 побед. Процент отраженных бросков составил 93,2.

30 мая стало известно, что «Миннесота» предложила Капризову восьмилетний контракт. Россиянин может зарабатывать 8 миллионов долларов за сезон.

В нынешнем сезоне Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. Также на счету 24-летнего россиянина два гола и один пас в семи матчах плей-офф.