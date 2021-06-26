Российский вратарь установил уникальный рекорд НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил уникальный рекорд Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в решающем матче полуфинала Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный голкипер не пропустил шайбы в победном матче (1:0), который позволил «Тампе» одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» по итогам серии встреч (4:3). При этом Василевский стал первым вратарем в истории лиги, который четыре раза подряд завершил серию сухим матчем.

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнется с «Монреаль Канадиенс». Канадцы завоевали путевку, выбив из розыгрыша «Вегас Голден Найтс».

Василевский представляет «Тампу» с 2014 года. Россиянин — воспитанник уфимского хоккея. На его счету одна золотая и две бронзовые медали чемпионатов мира в составе сборной России.