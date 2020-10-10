Российский игрок НХЛ порассуждал об американской политике

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антон Худобин порассуждал об американской политике. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Худобин заявил, что, по мнению знакомых, кандидат в президенты от демократов Джо Байден может отрицательно повлиять на политику США. «Слышал, если его выберут, то станет хуже, чем при Трампе. Но есть и те люди, которые считают наоборот и хвалят Байдена. Думаю, что все, что происходит наверху, преподносится в новостях совершенно иначе. Это совсем другой мир», — посчитал спортсмен.

В сентябре американские фанаты назвали Худобина национальным достоянием за его выступление в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Тогда вратарь вышел на третье место по количеству спасений в одном плей-офф за всю историю НХЛ.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли. Голкипер также известен выступлениями за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс» и «Анахайм Дакс». Кроме того, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

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