В США назвали национальным достоянием российского вратаря НХЛ

В США назвали национальным достоянием российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антона Худобина за его выступление в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Комментарии пользователей доступны в Twitter команды.

Голкипер вышел на третье место по количеству спасений в одном плей-офф за всю историю НХЛ и помог «Далласу» продолжить выступление в серии. Пользователи оценили игру Худобина. «Главная тема этого плей-офф — "Великий сэйв Худобина"», «Единственная причина, по которой "Даллас" должен выиграть Кубок Стэнли, это Худобин», «Худобин — настоящее национальное достояние», «Этот игрок с великой историей», — писали они.

«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 3:2. «Тампа» ведет в серии до четырех побед — 3-2. Следующий матч пройдет 29 сентября в 3 часа ночи по московскому времени.

Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. Голкипер также известен выступлениями за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс» и «Анахайм Дакс». Кроме того, он чемпион мира 2014 года в составе сборной России.