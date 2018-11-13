Россиянин спас пустые ворота и заслужил овации фанатов НХЛ

Российский вратарь «Даллас Старс» Антон Худобин отразил шайбу, летевшую в пустой угол ворот, во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Видеозапись опубликована на YouTube-канале Sportsnet.
В третьем периоде матча игроки «Блю Джекетс» разыграли комбинацию и вывели форварда Пьер-Люка Дюбуа на пустой угол ворот, однако Худобин успел переместиться и в падении отразил бросок соперника. После этого в матче возникла пауза, во время которой фанаты устроили российскому вратарю овацию.
Несмотря на усилия Худобина, «Даллас Старс» уступили — 1:2.
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