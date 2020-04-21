Российский вратарь НХЛ объяснил дикость первых лет жизни в США

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антон Худобин рассказал об адаптации к жизни в США. Интервью со спортсменом состоялось в эфире передачи Hockey Talk на YouTube-канале BulinSchool.

По словам хоккеиста, в Канаде, куда он приехал сначала, ему помогла русская семья, в которой он жил. Переезд в США при этом дался Худобину тяжелее. «Первые два года вообще все было дико, я вообще не мог ни к чему привыкнуть, не понимал, что происходит», — признался голкипер.

Худобин подчеркнул, что жить одному также было сложно. «Созванивался с мамой по скайпу, она меня учила готовить», — добавил он.

Ранее хоккеист московского ЦСКА Николай Голдобин, выступавший в НХЛ, назвал преимущества жизни в Канаде по сравнению с Россией. Среди проблем, с которыми он сталкивается в Москве, игрок отметил пробки.

33-летний Худобин перешел в «Даллас» в 2018 году. Голкипер также известен выступлениями за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс» и «Анахайм Дакс». Кроме того, он чемпион мира 2014 года и обладатель серебра мирового первенства 2015 года в составе сборной России.

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