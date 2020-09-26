Коронавирус помог российскому вратарю побить рекорд НХЛ

Измененный регламент розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вызванный пандемией коронавируса, помог российскому вратарю «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому побить рекорд лиги. Его статистика доступна на сайте НХЛ.

Василевский отразил 26 бросков по своим воротам и установил рекорд НХЛ по числу побед в одном розыгрыше плей-офф — 17. Пандемия коронавируса привела к паузе, регулярный чемпионат решили прекратить, а к розыгрышу плей-офф добавили предварительный и групповой раунд. В них россиянин одержал три победы. До этого вратарям 25 раз удавалось одержать в плей-офф 16 побед.

«Тампа» обыграла «Даллас Старс» в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4. «Тампа» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет 27 сентября в 3 часа ночи по московскому времени.

Василевский играет за «Тампу» с 2014-го. В составе сборной России вратарь становился чемпионом мира.