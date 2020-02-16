Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL PR.

«Тампа» одержала победу в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерс» со счетом 5:3, Василевский отразил 30 бросков из 33. Для него это победа стала 21-й подряд — до этого такое удавалось лишь пятерым голкиперам за все время существования НХЛ. Кроме того, россиянин обновил клубный рекорд.

Василевский считается одним из сильнейших голкиперов лиги. В этом сезоне он совершил ряд ярких сейвов: так, 7 февраля он отразил шайбу, сев на шпагат, а в начале января сделал «сейв скорпиона».

25-летний спортсмен играет за «Тампу» с 2014-го. В составе сборной России вратарь становился чемпионом мира.

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