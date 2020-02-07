Российский вратарь сел на шпагат и совершил «нереальный» сейв

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пигнвинз», сев на шпагат. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Тампы».
Спортсмен в падении сумел прервать передачу соперника на пустые ворота, за что удостоился восторженного комментария от пресс-службы своего клуба: «Андрей Василевский нереальный!» Действия голкипера помогли «Тампе» победить со счетом 4:2. Сам Василевский был признан первой звездой матча.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!