В НХЛ впервые за шесть лет шайбу забросил вратарь

Вратарь «Нэшвилл Предаторс» Пекка Ринне забросил пятую шайбу в ворота «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

Ринне в конце третьего периода принял шайбу за своими воротами, прицелился и через всю площадку отправил ее в сетку ворот соперника, сделав счет 5:2. Финн стал первым за более чем шесть лет вратарем, отметившимся голом в матче НХЛ. Всего же это удавалось сделать еще 11 голкиперам.

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