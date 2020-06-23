Российский игрок НХЛ поймал акулу

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поймал акулу на рыбалке. Об этом игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассказал в Instagram.

25-летний голкипер уточнил, что быстро отпустил рыбу. По словам Василевского, это была первая пойманная им мини-акула.

Фото опубликовано @andreivasilevskiy88

До паузы в НХЛ Василевский принял участие в 52 матчах сезона и пропустил 133 шайбы. В его активе три матча на ноль в рамках сезона-2019/2020.

В марте розыгрыш НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В мае стало известно, что чемпионат планируют возобновить в формате расширенного Кубка Стэнли. Его матчи пройдут в двух городах.

Голкипер играет за «Тампу» с 2014-го. В составе сборной России Василевский становился чемпионом мира.

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