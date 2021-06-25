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Российский футболист описал США фразой «жить там не хочется»

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Фото: fcdynamo.ru

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук описал поездку в США. Его слова приводятся на сайте московской команды.

Российский футболист заявил, что жизнь в Штатах сильно отличается от европейской. По его мнению, многие бытовые американские вещи напоминают о фильмах, которые были просмотрены им в детстве. «Это что-то совсем другое. Конечно, жить там не хочется, но приехать и провести какое-то время классно. Даже бутылки с водой там такие толстые, что еле обхватываешь рукой», — посчитал Лещук.

Голкипер является воспитанником «Динамо». С 2012 года он выступал за резервный состав «бело-голубых» и дебютировал в высшей лиге 10 августа 2019-го.

22 июня российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о трудностях жизни в США. По словам хоккеиста, первое время у него были большие проблемы из-за языкового барьера. Игрок добавил, что сейчас он освоился.

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