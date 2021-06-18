Бывший футболист сборной России назвал преимущества жизни в России над США

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский в интервью YouTube-каналу «КраСава» назвал преимущества жизни в России над США.

Спортсмен заявил, что в США слишком дорогой и некачественный сервис, отдельно отметив мойку машин, обслуживание в парикмахерских и ресторанах. «Тут все на таком потоке, что они просто бабки собирают. У нас же, в России, когда в ресторан приходишь, тебя буквально облизывают», — добавил он.

Летом прошлого года Торбинский сравнил американских полицейских с российскими. По словам спортсмена, в США стражи правопорядка не берут взяток и действуют строго в рамках закона. Он также отметил, что американские полицейские более гуманны.

Футболист переехал в Калифорнию летом 2019 года. В США россиянин занимается тренерской деятельностью.

Торбинский известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». В составе сборной России полузащитник провел 30 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с российской национальной командой в 2008 году хавбек завоевал бронзу Евро. Карьеру Торбинский завершил в прошлом году.