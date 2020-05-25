Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский назвал сумасшедшими цены в США. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир журналистки Марии Командной в Instagram.

По словам спортсмена, он часто не понимает, за что платит. При этом он отметил, что впечатление о том, что все услуги в стране высококачественные, не соответствует действительности.

Торбинский также рассказал, что пока не может считать себя американцем, а дома разговаривает с детьми на русском языке.

Футболист переехал в Калифорнию летом 2019 года. В США россиянин занимается тренерской деятельностью.

Торбинский известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Краснодар». В составе сборной России полузащитник провел 30 матчей, в которых забил два мяча. Вместе с российской национальной командой в 2008 году хавбек завоевал бронзу Евро. Карьеру Торбинский завершил в прошлом году.

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