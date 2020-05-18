Бывший футболист сборной СССР раскритиковал записанных во враги Украины боксеров

Бывший футболист сборной СССР Йожеф Сабо раскритиковал украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко за съемки в российском фильме. Об этом сообщает «Експрес».

По словам спортсмена, это недопустимо, так как «Россия напала на Украину». Сабо также добавил, что выступает против любых контактов с соседним государством.

7 мая Усик и Ломаченко попали в базу украинского сайта «Миротворец». Их записали во враги страны. Причиной стали съемки спортсменов в российском документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

В ответ Усик заявил, что считает себя украинцем и не собирается уезжать из страны. Он отметил, что нельзя делить государство на «бандеровцев и москалей».

Ломаченко — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории, победив американца Чеза Уизерспуна.

В активе Сабо 40 матчей в составе сборной СССР, в которых он забил восемь мячей. Вместе с советской командой полузащитник стал бронзовым призером Олимпийских Игр-1974 и занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года. После окончания футбольной карьеры Сабо тренировал киевское «Динамо» и сборную Украины.

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