На Украине заговорили о вербовке боксера Усика российскими спецслужбами

Замглавы Совета резервистов Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в эфире 5 канала заговорил о вербовке боксера Александра Усика российскими спецслужбами.

«Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ», — заявил Гай. Он добавил, что не уважает съемки боксера «в абсолютно пропагандистском ролике» и считает, что тот мог неосознанно делать свои заявления.

7 мая Усик и еще один украинский боксер — Василий Ломаченко — попали в базу украинского сайта «Миротворец». Их записали во враги Украины. Причиной стали съемки спортсменов в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

В ответ боксер заявил, что считает себя украинцем и не собирается уезжать из страны. Он посчитал, что нельзя делить страну на бандеровцев и москалей.

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