Бывший футболист сборной России переехал в США и объяснился

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский объяснил, почему после завершения карьеры переехал в Майами (США). Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Торбинский вспомнил, что давно решил, что будет жить в американском городе, а его семья проводила там значительную часть года. При этом сейчас футболиста не тянет вернуться в Россию. Он подчеркнул, что в Майами его привлекают климат, качество продуктов. «У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет», — отметил Торбинский.

Отдельно он объяснил, как важно для него жить в месте, где постоянно светит солнце. «От этого даже настроение всегда хорошее», — сказал Торбинский, добавив, что такая погода в целом «положительно влияет на психологическое состояние». Россиянин заявил, что планирует открыть в Майами свою футбольную академию.

Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», из которого он ушел весной 2019 года и завершил карьеру. Кроме того, полузащитник известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Спартак», казанский «Рубин». В 2008 году в составе сборной России футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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