Променявший Россию на США фигурист сравнил менталитет русских и американцев

Фигурист-одиночник Алексей Красножон порассуждал о разнице между Россией и США. Его слова приводит Sport24.

19-летний уроженец Санкт-Петербурга назвал США «страной возможностей». «Тебе может быть 50 лет, но ты можешь пойти учиться дальше, если захочешь», — признал Красножон. В России же, по мнению спортсмена, у талантливых людей могут возникнуть проблемы из-за коррупции. «Людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает», — подчеркнул он.

«Также есть люди, у которых в менталитете заложено не верить в себя. Самое трудное, когда люди в себя не верят. Россию я очень люблю, очень ценю. Но здесь менталитет другой», — заключил спортсмен.

Фигурист перебрался в США из России в 2014 году. Сперва Красножон жил в семье знакомых его родителей. В сезоне-2017/2018 он одержал победу в финале мирового Гран-при среди юниоров. На международном уровне спортсмен представляет США.

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