Российского бойца ММА объявили в розыск по подозрению в убийстве

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Вагабова объявили в розыск по подозрению в убийстве племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева. Об этом в Instagram сообщил главный редактор журнала «Дагестан» Магомед Бисавалиев.

По информации источника, конфликт между Вагабовым и Алиевым начался из-за женщины. 29-летний спортсмен избил племянника политика, после чего тот оказался в больнице и умер.

На счету Вагабова две победы в двух поединках по правилам MMA. Последний бой он провел в августе 2019 года, победив Али Куштавато техническим нокаутом в первом раунде.

В апреле американский боец Тайлер Ист был убит в ходе бытового конфликта в США. Как установило следствие, спортсмен дома поругался с сожительницей, выстрелил в нее и вытащил на улицу. Там боец был смертельно ранен из огнестрельного оружия неизвестным мужчиной.

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