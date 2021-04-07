Бывшего бойца MMA убили в бытовом конфликте

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Тайлер Ист был убит в ходе бытового конфликта в поселке Лос-Лунас (штат Нью-Мексико, США). Об этом сообщает MMAJunkie.

Как установило следствие, спортсмен дома поругался с сожительницей, выстрелил в нее и вытащил на улицу. Там боец был смертельно ранен из огнестрельного оружия неизвестным мужчиной. Сейчас стрелявший находится в розыске.

Пострадавшая от рук Иста женщина выжила и находится в больнице в стабильном состоянии. Полицейские собираются взять у потерпевшей показания, расследование продолжается.

30-летний Ист неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его привлекали к ответственности за домашнее насилие, а также за кражу со взломом.

Спортсмен провел 19 боев в профессиональной карьере в MMA, одержал 13 побед и потерпел шесть поражений. Боец является младшим братом выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Коди Иста.