Боец UFC прокомментировал убийство омоновцами бывшего главы села в Дагестане

Российский боец UFC Тимур Валиев в интервью YouTube-каналу Sport24 прокомментировал убийство омоновцами бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

Валиев заявил, что народ Дагестана устал от политики и беспредела, творящегося в республике. «Душа болит за то, что я вижу. Все, что связано с мусором, с политическими делами. Очень тяжело на это смотреть», — добавил он, отметив, что Капланов был очень добрым человеком.

Ранее 8 февраля российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство экс-главы Новокули. Спортсмен разместил строчки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Капланов был застрелен в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы 6 февраля. Причиной произошедшего стал земельный спор. В правительстве Дагестана подтвердили, что у Капланова была «давняя вражда» с двумя бойцами ОМОН из его села. Расследование убийства взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.