Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого экс-главы села с ОМОН

В правительстве Дагестана подтвердили, что у убитого в отделе полиции экс-главы села Новокули Абакара Капланова была «давняя вражда» с двумя бойцами ОМОН из того же села. Об их конфликте рассказали собеседники РИА Новости.

По данным агентства, расследование убийства взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Произошедшее также прокомментировал представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, ведомство приложит все усилия для полного и объективного рассмотрения обстоятельств произошедшего. На место происшествия приезжал начальник управления Росгвардии по республике Магомед Баачилов — он отметил, что сотрудники ведомства были дополнительно привлечены для охраны общественного порядка.

Ранее стало известно, что в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули. По предварительным данным, убийцы были бойцами ОМОН, они выпустили в Капланова 36 пуль.

Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор. Эту версию подтвердили в МВД республики.