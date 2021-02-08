Нурмагомедов отреагировал на убийство бойцами ОМОН экс-главы села в Дагестане

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на убийство бойцами ОМОН экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Соответствующий пост доступен в его Instagram.

Спортсмен написал, что его просят прокомментировать последние события, «все, что связано с убийством, мусором», и разместил строчки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Нурмагомедов призвал воспитывать детей и давать им образование. «Эти слова я не из интернета скопировал, я учил их наизусть. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество», — пояснил боец.

7 февраля в правительстве Дагестана подтвердили, что у Капланова была «давняя вражда» с двумя бойцами ОМОН из его села. Расследование убийства взял на контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Экс-глава Новокули был застрелен в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы 6 февраля. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор. Эту версию подтвердили в МВД республики.