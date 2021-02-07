У отдела полиции в Махачкале собралась толпа друзей убитого мужчины

У Советского РОВД Махачкалы собралась толпа друзей, знакомых и родственников убитого экс-главы села Новокули Абакара Капланова. Всего у здания насчитывается порядка 300 человек, сообщает «Черновик».

По данным издания, собравшиеся не совершают никаких активных действий, однако Telegram-канал Mash пишет, что в толпе произошла стрельба. К РОВД стягиваются силовики: к отделу выехало все руководство полиции, а также сотрудники следственного комитета и Росгвардия.

Кроме того, по информации Mash, убитый Капланов находился в конфликте с нынешним главой Новолакского района Магомедом-Гаджи Айдиевым. Они конкурировали на прошлых выборах.

Ранее сообщалось, что в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули. Подозреваемый в убийстве был задержан на месте преступления, сопротивления он не оказывал. По данным Baza, убийцей стал боец ОМОН.