Бойцы ОМОН застрелили мужчину в кабинете начальника угрозыска в Махачкале

Сотрудник правоохранительных органов убил бывшего главу дагестанского села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников Baza, Абакара Капланова застрелили из-за некоего земельного спора. Издание пишет, что к убийству причастны бойцы ОМОН, братья Курбановы. Мужчина был убит из табельного пистолета в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы.

ТАСС уточняет, что информацию о произошедшем подтвердили два источника.

В январе сообщалось, что в дагестанском городе Каспийск полицейский случайно застрелил человека во время драки. Правоохранители выехали на вызов о потасовке между парнем и девушкой. Полицейский хотел дать предупредительный выстрел, однако случайно попал мужчине в голову.