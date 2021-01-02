Российский полицейский случайно застрелил мужчину

Во время драки в дагестанском городе Каспийске погиб один человек. Его случайно застрелил сотрудник полиции, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник драки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался дать предупредительный выстрел, но попал мужчине в голову, тот скончался на месте. В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудника российской полиции задержали по подозрению в убийстве друга. В правоохранительные органы обратилась мать погибшего, которая заявила об исчезновении своего 29-летнего сына.

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову после нескольких дней поисков нашли в лесу рядом со Ставрополем. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый был задержан и дал признательные показания.