Россиянин погиб в перестрелке с полицией

В Новосибирске сотрудники полиции застрелили вооруженного 38-летнего местного жителя, оказавшего сопротивление при задержании. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что 21 января в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в доме на улице Аральская. На вызов прибыли пятеро сотрудников правоохранительных органов. 65-летний хозяин дома рассказал, что его сын вооружен охотничьим ружьем, угрожает ему убийством и не пускает домой.

Силовики предложили дебоширу сдаться, но он начал стрелять. Дробь из ружья повредила защитный шлем одному росгвардейцу, после чего правоохранители приняли решение о применении табельного оружия. В результате гражданин, оказавший сопротивление представителям органов правопорядка, погиб на месте, получив два огнестрельных ранения.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В рамках расследования будет дана правовая оценка законности действий силовиков.