Российского вратаря признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Голкипер получил «Конн Смайт Трофи» впервые в карьере и стал третьим россиянином, удостоенным этой награды. В 2009 году титул завоевал форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, а через девять лет — нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Вручение награды Василевскому состоялось после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Тампа» одержала четвертую победу над «Монреаль Канадиенс» и завоевала трофей.

Российский вратарь одержал 16 побед в 23 матчах плей-офф, в среднем пропускал 1,90 шайбы за игру, отразил 93,7 процента бросков по своим воротам и провел пять сухих матчей.