Российский хоккеист Александр Овечкин высказался об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о возможном участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На эту тему не заглядываю вперед, только начинаю подготовительный период к сезону, что будет — то будет. Надеюсь, мы полетим», — заявил Овечкин.

14 июля исследовательский холдинг Romir опубликовал список вызывающих наибольшее доверие российских спортсменов. Овечкин занял в нем третье место вслед за футболистом Артемом Дзюбой и двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.

8 июля возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде оценил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. По словам функционера, переговоры лиги с Международным олимпийским комитетом продолжаются, но идут тяжело из-за требования НХЛ оплатить страховку спортсменов.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане игроки НХЛ не выступали. Победу в хоккейном турнире одержала сборная олимпийских атлетов из России.

36-летний Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах — 2006, 2010 и 2014 года, но всякий раз оставался без медалей.