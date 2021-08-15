В НХЛ назвали условие для участия игроков лиги в Олимпиаде

НХЛ выступила с заявлением об участии игроков в Олимпиаде-2022 в Пекине

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступили с заявлением об участии игроков в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

В НХЛ подчеркнули, что переговоры продолжаются. В организации назвали условие для участия игроков в Олимпиаде, а именно достижение договоренности с профсоюзом игроков и Международной федерацией хоккея. В этом случае лига объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане завоевали российские хоккеисты, переигравшие сборную Германии — 4:3.