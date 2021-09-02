Фетисов оспорил слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который предупредил об опасностях применения «акта Родченкова» со стороны США в международном спорте. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Фетисов оспорил слова Лаврова, допустившего, что американские власти готовы использовать «акт Родченкова» против неугодных им российских спортсменов. Депутат не считает, что отечественным атлетам грозит «похищение».

«Вот поедет Саша Овечкин на Олимпиаду. Что-нибудь не то съест, доктор ошибется с препаратом и выйдет положительный тест. И что американцы будут делать? Байден арестует Овечкина, потому что тот якобы опасен?» — сказал Фетисов.

Ранее 2 сентября Лавров раскритиковал США за попытку монополизировать борьбу с допингом. «Должны быть понятные для всех и прозрачные методы определения нарушителей и понятные для всех способы их наказания, главное — одинаковые для всех», — заявил он.

«Акт Родченкова» позволяет США возбуждать уголовные дела в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Закон был принят в ноябре 2020-го. Он назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.