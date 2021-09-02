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В Госдуме после слов Лаврова призвали США не давить на российских спортсменов

Фетисов о словах Лаврова о давлении за допинг: МОК обязан отстаивать права спортсменов
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Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов
Фото: РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) подрывает доверие к организации, позволяя США оказывать давление на российских спортсменов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по спорту Вячеслав Фетисов. Он также добавил, что Россия не отрицает некоторых проблем с допингом, но преследование пора остановить.

США могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений. Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — заявил политик.

Подрыв авторитета

Фетисов отметил, что на случай подозрения спортсмена в применении допинга предусмотрена многоступенчатая процедура, в том числе, апелляция. Представительства стран, в том числе и США, не имеют права вмешиваться в этот процесс.

«Нельзя просто так заявлять, что спортсмен попался на допинге, выкрадывать его и куда-то везти. Понятно, что ситуация неприятная, но допинг — это общая проблема всех стран. И американцы здесь, кстати, не исключение. Нивелировать давление на спортсменов должен сам МОК, он обязан отстаивать права спортсменов. Это одна из самых влиятельных организаций мира, и, игнорируя случаи подобного давления, она теряет свой авторитет. Ведь ключевые моменты любого спорта, соревнований —презумпция невиновности, равные возможности, а также навыки и достижения, как главные факторы победы», — считает политик.

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что ни одно правительство мира не имеет права принимать собственные решения, касательно спортсменов других стран, это может сделать только МОК.

«Спортсмен может что-то не то выпить, что-то ему даст доктор. Да и, в конце концов, он может действительно использовать допинг. Но разве это значит, что его надо брать и арестовывать? Куда-то вывозить? Все страны мира, на уровне премьер-министров, подписали правила о проведении Олимпийских игр, все они прописаны, потому спорные ситуации должны решаться только в рамках данных соглашений. Да, у нас есть ряд проблем с допингом, частично свою вину в этом мы признали. Но преследование спортсменов пора остановить», — резюмировал Фетисов.

Допинговый скандал в российском спорте произошел в 2015 году: тогда отечественные легкоатлеты были уличены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) скрывало факты применения допинга российскими атлетами.

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