UFC подписал контракт с дисквалифицированным за допинг российским бойцом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Азамат Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на среду, 1 сентября, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Маттеуса Шеффила. Бой состоялся в рамках турнира Dana White"s Contender Series, после поединка глава UFC Дэйна Уайт предоставил контракт Мурзаканову.

Функционер отметил скорость россиянина и то, что боец идет без поражений. Он также допустил, что выступающий в полутяжелом весе Мурзаканов может опуститься в среднюю весовую категорию.

В апреле 2019 года Мурзаканов был дисквалифицирован Антидопинговым агентством США (USADA). В его организме обнаружили запрещенное вещество болденон, а UFC расторг контракт, который был заключен двумя годами ранее. Россиянин не провел под эгидой организации ни одного боя. Всего он одержал десять побед в десяти боях на профессиональном уровне.