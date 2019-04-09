Непобежденного российского бойца MMA дисквалифицировали за допинг

Российский боец смешанного стиля (MMA) Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В организме спортсмена обнаружили запрещенное вещество болденон. Отмечается, что отстранение начинается с момента прохождения допинг-тестирования, поэтому Мурзаканов сможет вернуться в октагон уже 9 сентября 2019 года.

О подозрениях в употреблении допинга бойцом стало известно осенью 2017-го. Тогда USADA открыло расследование в адрес россиянина.

Мурзаканов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 килограмма) против датчанина Йоакима Кристенсена.

В смешанных единоборствах россиянин провел семь боев и во всех одержал победу, в шести из них нокаутировал соперников в первом раунде.

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