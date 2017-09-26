UFC отстранил российского бойца из-за подозрений в употреблении допинга

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отстранил россиянина Азамата Мурзаканова из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщается на сайте UFC.

Американское антидопинговое агентство (USADA) уведомило россиянина о том, что его пробы от 2 сентября 2017 года дали положительный результат. Какой именно препарат принимал спортсмен, не сообщается. Организация проведет разбирательство, прежде чем к бойцу будут применены санкции.

Мурзаканов подписал контракт с UFC в мае 2017 года и должен был провести бой в полутяжелом весе (до 93 кг) против датчанина Йоакима Кристенсена.

В смешанных единоборствах (ММА) россиянин провел семь боев и во всех одержал победы, в шести из которых нокаутировал соперников в первом раунде.